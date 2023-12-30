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В Бурятии Дед Мороз специального назначения поздравляет детей

В Бурятии Дед Мороз специального назначения поздравляет детей
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Росгвардейцы порадовали детей под Новый год

В рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии поздравили воспитанников подшефных социальных учреждений, детей участников специальной военной операции и детей погибших при исполнении служебного долга сослуживцев.

В Еравнинском районе сотрудники вневедомственной охраны присоединились к новогодней акции «Стань Дедом Морозом», организованной волонтёрами ресурсного центра добровольчества «ДоброДом». В селе Кижинга росгвардейцы приняли участие в акции «Подарки под ёлкой». Коллектив вневедомственной охраны приобрёл игрушки для четырёхлетних Данилы и Полины из Новокижингинского детского дома.



Традиционно в преддверии Нового года управление Росгвардии по Бурятии поздравляет своих маленьких подшефных из дома ребёнка «Аистёнок». Подарочный сертификат на детские товары временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии полковник полиции Александр Агванов вручил представителю детского учреждения Марине Логиновой.

- Вы такая серьёзная и ответственная организация, и, тем не менее, вы думаете о судьбах маленьких детей, которые остались без попечения родителей. Вы находите время для нас, уделяете внимание, поддерживаете. Оказываете не только материальную помощь, но и помощь в делах, где требуется мужская сила. Искренняя вам благодарность от всех нас – от коллектива и от наших маленьких воспитанников, – поблагодарила всех росгвардейцев Марина Логинова.

Детей росгвардейцев, погибших в ходе проведения специальной военной операции, сослуживцы также поздравили с праздниками и вручили новогодние подарки, сообщает пресс-служба управления.

Росгвардия дети Новый год

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