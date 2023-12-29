В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №16 в выходные

Ранее поменяли график движения в будни



С 30 декабря в Улан-Удэ меняется расписание движения автобуса №16(№16К) в выходные дни. Это связано с продлением маршрута до новых образовательных учреждений в микрорайоне Забайкальский, сообщили в МУП «Городские маршруты».



Ранее график менялся только в будние дни. Время на рейс увеличено в связи с удлинением маршрута.



При этом конечные остановки по маршруту №16(№16К) Элеватор – мкр. Забайкальский не изменяются.





