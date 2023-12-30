Ноябрь в Улан-Удэ побил полувековой температурный рекорд



В Бурятском гидрометцентре рассказали, как был последний осенний месяц в Бурятии. Он выдался необычайно тёплым. Большую часть ноября в республике преобладала неустойчивая погода со снегом и только в 20-х числах из-за усиления антициклона пришли сильные холода.



Средняя температура воздуха в большинстве районов оказалась такой же, как в предыдущие годы, в Тунке – на 1°С, а Муйском и местами – Баунтовском районе – на два градуса выше нормы. Холоднее обычного на 1-2°С было ещё в пяти – Окинском, Баргузинском, Северо-Байкальском, Курумканском и Кабанском.



Ночами столбик термометра колебался от -12 до -17°С, по Прибайкалью и местами по республике опускался всего до -2, -7, на севере и юго-западе и в третьей декаде в большинстве районов – до -22, -27. Кое-где тогда и вовсе отмечалось от -30 до -36. В Улан-Удэ 20-го числа был перекрыт суточный максимум – в тот день зафиксировали +3,6°. Прежний – 2,8°С выше нуля – зарегистрировали в 1971 году, то есть 52 года назад.



Самые холодные ночи наблюдались 23-25-го числа – тогда в Бурятии ударили 40-градусные морозы. Снега в ноябре выпало примерно столько же, сколько обычно. Обильные осадки (в полтора-два раза больше нормы) прошли в прибайкальском селе Нестерово, Нижнеангарске, Усть-Баргузине, а также Закаменском, Бичурском и Кяхтинском районах. В Джидинском их количество превысило норму аж в четыре раза. Меньше всего снега было в Багдарине (Баунтовский район) – всего 0,9 мм (13% от нормы). Порывы ветра в отдельные дни достигали 15-22 метров в секунду.