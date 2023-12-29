Жителей призвали ко внимательности и осторожности
В Бурятии на поверхности Гусиного озера образовалась огромная трещина. Её обнаружили возле угольного разреза. Видео опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
- Трещина свежая, будьте аккуратнее, - предупредили жителей.
Судя по кадрам, трещина растянулась на несколько километров. Образовалась она из-за резких перепада температур, когда после сильных морозов пришло потепление.
- Они почти каждый год бывают, сколько провалилось автомобилей, - прокомментировала местная жительница.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад на Гусином озере трещина на льду образовалась от посёлка Бараты до мыса Хаян. Её протяжённость составляла пять километров.
На Гусином озере в Бурятии образовалась огромная трещина
Общество, Фото:
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