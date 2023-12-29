Учёный всю свою трудовую жизнь посвятил энергетике
В Бурятии заслуженному энергетику республики и Российской Федерации вручили юбилейную медаль «100 лет Республике Бурятия». Награду Цырен Дамбиев получил за большой вклад в развитие энергетической отрасли и многолетний добросовестный труд.
Цырен Цыдэнович Дамбиев всю свою трудовую жизнь посвятил энергетике. Он является доктором технических наук, профессором, автором нескольких монографий и более 100 научных работ. Заслуженный энергетик подготовил пять кандидатов наук, под его руководством разработаны целевые программы энергосбережения Бурятии.
- Вы как ветеран отрасли являетесь примером, на который равняются молодые специалисты, вступающие в профессию. Вашими достижениями мы гордимся и сегодня. Желаю Вам благополучия, успехов, оптимизма, удачи и мира, - поздравил, вручая медаль, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александр Гоге.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, юбилейная медаль «100 лет Республике Бурятия» учреждена в ознаменование 100-летия образования республики. Юбилейной медалью удостаиваются граждане, обеспечившие своим трудом, государственной, общественно-политической, научной, образовательной, культурной, спортивной, благотворительной, волонтёрской или иной деятельностью социально-экономическое развитие Бурятии, а также внёсшие большой вклад в популяризацию и повышение авторитета региона, укрепление межнациональных и межконфессиональных связей, имеющие заслуги в развитии международных и межрегиональных связей.
В Бурятии заслуженного энергетика наградили медалью
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