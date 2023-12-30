В Бурятии дорожную компанию отказались вносить в «чёрный» список

Антимонопольщики не нашли в её действиях ничего недобросовестного
Недавно в республиканском управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) рассмотрели обращение ГКУ «Бурятрегионавтодор». Учреждение просило включить одну из дорожных компаний в реестр недобросовестных поставщиков.
Как выяснилось, организация одержала победу на аукционе на ремонт дороги в Бичурском районе и подписала проект контракта в установленный законом срок, однако независимую гарантию в подтверждение обеспечения договора не представила.
В УФАС пояснили: компания предпринимала меры для получения гарантии и получила одобрение от банка. Но из-за внутренних согласований документ в финучреждении подготовили позже срока подписания контракта. Антимонопольщики пришли к выводу об отсутствии в действиях ООО недобросовестного поведения, направленного на незаключение контракта.
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