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В Бурятии дорожную компанию отказались вносить в «чёрный» список

В Бурятии дорожную компанию отказались вносить в «чёрный» список
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Антимонопольщики не нашли в её действиях ничего недобросовестного

Недавно в республиканском управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) рассмотрели обращение ГКУ «Бурятрегионавтодор». Учреждение просило включить одну из дорожных компаний в реестр недобросовестных поставщиков.

Как выяснилось, организация одержала победу на аукционе на ремонт дороги в Бичурском районе и подписала проект контракта в установленный законом срок, однако независимую гарантию в подтверждение обеспечения договора не представила.

В УФАС пояснили: компания предпринимала меры для получения гарантии и получила одобрение от банка. Но из-за внутренних согласований документ в финучреждении подготовили позже срока подписания контракта. Антимонопольщики пришли к выводу об отсутствии в действиях ООО недобросовестного поведения, направленного на незаключение контракта.
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