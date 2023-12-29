13 водителей оштрафовали на 40 тысяч
На очередном заседании административной комиссии Железнодорожного района Улан-Удэ рассмотрели 25 протоколов о нарушениях. Общая сумма штрафов превысила 75 тысяч рублей, сообщили в районной администрации.
Рассматривались дела о горожанах, нарушавших тишину и покой в ночное время, правила выгула и порядка регистрации домашних животных.
Также к административной ответственности привлечено 13 автовладельцев за остановку и стоянку на газонах. Они оставляли свои машины по улице Революции 1905 года, д. 68. Их оштрафовали на сумму более 40 тысяч рублей.
В Улан-Удэ автомобилистов штрафуют за парковку на газонах
Общество, Фото:
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