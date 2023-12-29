В Улан-Удэ автомобилистов штрафуют за парковку на газонах

13 водителей оштрафовали на 40 тысяч



На очередном заседании административной комиссии Железнодорожного района Улан-Удэ рассмотрели 25 протоколов о нарушениях. Общая сумма штрафов превысила 75 тысяч рублей, сообщили в районной администрации.



Рассматривались дела о горожанах, нарушавших тишину и покой в ночное время, правила выгула и порядка регистрации домашних животных.



Также к административной ответственности привлечено 13 автовладельцев за остановку и стоянку на газонах. Они оставляли свои машины по улице Революции 1905 года, д. 68. Их оштрафовали на сумму более 40 тысяч рублей.

