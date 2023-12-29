Зелёный цвет и мясо: Как жителям Бурятии правильно встретить Год Дракона





Наступающий год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона, который сменит Чёрного Водяного Кролика. Он обещает быть интересным, необычным и богатым на события.



В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в Сагаалган, 10 февраля, однако, чтобы подружиться с хозяином года и привлечь удачу, важно соблюсти кое-какие правила уже в праздничную ночь, с 31 декабря на 1 января.



Дракон считается вестником перемен. Это амбициозный, своенравный, могучий и яркий мифический зверь, способный подарить человеку много радости, стабильности, гармони и созидания. Его буйный нрав сглаживается влиянием зелёного цвета и дерева.



Во что нарядиться



Чтобы задобрить Дракона, нужно выбирать блестящие аксессуары, одежду ярких цветов (красный, зелёный, золотой) и из качественных тканей – атласа, шёлка, парчи. Подойдут и попроще – вроде льна, шести и хлопка. Главное, чтобы материалы были натуральными. Не стоит бояться экстравагантных нарядов, пайеток, блёсток и выразительных украшений. А вот от пастельных оттенков стоит отказаться.



На женщинах одинаково хорошо будут смотреть как брючные костюмы, так и платья. Мужчинам советуют забыть о привычных футболках и джинсах и отдать предпочтение костюмам или сочетанию рубашки с брюками. Не возбраняются детали из золота или золотистого цвета – запонки и кольца у представителей сильного пола и разнообразные украшения и заколки для волос у прекрасных дам.



При выборе палитры можно обратиться к цвету стихии своего знака зодиака. Воздушным знакам (Близнецы, Весы, Водолей) подойдут золотистые тона, водным (Рак, Скорпион, Рыбы) – серебристые, огненным (Овен, Лев, Стрелец) – красные, а земным (Телец, Дева, Козерог) стоит присмотреться к зелёному.



Новогодний стол



В Китае Дракон считается самым большим гурманом из всех восточных символов. Он «любит» изысканные и сложные блюда из свежих, натуральных продуктов, без использования полуфабрикатов и консервов. Избегать желательно и еды с резким запахом плюс «шипучих» и слишком крепких спиртных напитков.



Конкретных рекомендаций по меню нет – важнее разнообразие и изобилие. А главное на праздничном столе-2024 – мясо в любом виде: жареное, запечённое, варёное. На гарнир предлагают подать свежие либо приготовленные овощи на гарнир или рис. Острый соус к мясу хозяину года тоже понравится – как и фаршированные яйца, ставшие, кстати, одним из лидеров продовольственной инфляции в Бурятии



Сладкое не запрещено – даже наоборот, ведь Дракон считается сладкоежкой. Не забудьте про «яркие» фрукты – апельсины, мандарины, хурму.



Как украсить дом



При украшении дома или квартиры тоже обращайтесь к ярким сочным цветам (красным, зелёным, золотистым оттенкам) и декоративным элементам – это разнообразная мишура, гирлянды (как бумажные, так и электрические), китайские фонарики и т. д.



Обязательный элемент декора – деревянная посуда для сервировки, статуэтки, ёлочные игрушки или что-то необычное вроде деревянного горшка с цветком. Вообще чем больше изображений хозяина года, тем лучше. Можно поставить статуэтку или игрушку в виде Дракона на праздничный стол.



Скатерть выбирайте белую или красную. Лучше не использовать «голые» свечи – поставьте их в фонарь или закрытый подсвечник, чтобы не злить Дракона открытым пламенем. Кстати, некоторые советуют повесить на дверь огромный красный бант.



Есть немало примет о том, как привлечь деньги в Год дракона:



положить в кошелёк каждого члена семьи крупную купюру

раздать все долги до наступления Нового года

повесить на ёлку банкноты и конфеты

положить под тарелки всем участникам застолья пяти- и десятирублёвые монеты



