В Бурятии водитель-выпивоха лишился прав и автомобиля



Житель Заиграевского района Бурятии предстал перед судом за вождение в нетрезвом виде. Ранее он уже попадался на пьяной езде. Тогда мужчину признали виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») и оштрафовали на 30 тысяч рублей. А ещё его на полгода лишили водительских прав.



Несмотря на это, сельчанин вновь сел за руль, приняв на грудь. Ему дали 200 часов обязательных работ и уже на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.



Автомобиль, которым управлял заиграевец, конфисковали в доход государства. Служители Фемиды сочли необоснованными доводы самого мужчины и его защитника о том, что машина является средством заработка супруги и её изъятие поставит семью в трудную жизненную ситуацию.



- Эти обстоятельства, учитывая доказательства о трудоустройстве подсудимого, не свидетельствуют об отсутствии оснований для конфискации, – пояснили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».



Сельчанин пытался обжаловать это решение в Верховном суде РБ, но там его оставили без изменения. Приговор уже вступил в законную силу.

