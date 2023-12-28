«Побелеет»: В Бурятии рассказали, как выявить натуральную икру

Не стоит покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239



Перед Новым годом в управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили, как выбрать настоящую икру.



В первую очередь специалисты советуют не приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.



- Внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри, - сообщают в Роспотребнадзоре.



Не стоит покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее её применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.



Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью.



Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют плёнок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали.



Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же - однородны. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жёсткая, сложно лопающаяся. Если положить икру в горячую воду, натуральная немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.



Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной на упаковке. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить её в чистую сухую стеклянную ёмкость.



- Для защиты потребителей от нелегальной и потенциально опасной для здоровья продукции в России с 2019 года вводится система маркировки. Она уже распространяется на молочную продукцию, воду, лекарства, табак и другие категории товаров. В следующем году планируется проведение эксперимента по маркировке икры осетровых и лососёвых рыб, - отметили в Роспотребнадзоре.



Маркировка позволит проследить путь каждой единицы товара от производства до прилавка.

