В Улан-Удэ осуждённые соревновались в вырезании снежинок

Поделками украсили помещения колонии



Среди осуждённых в колонии-поселения №3 в Улан-Удэ прошёл традиционный конкурс снежинок.



- В мероприятии участвовали восемь осуждённых. Они с помощью бумаги, клея и ножниц создали оригинальные поделки. Оценивало конкурсные работы жюри, в состав которого вошли представители администрации исправительного учреждения и осуждённые. В завершение конкурса наградили победителей, после чего они украсили снежинками свои отряды, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

