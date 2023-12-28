Поделками украсили помещения колонии
Среди осуждённых в колонии-поселения №3 в Улан-Удэ прошёл традиционный конкурс снежинок.
- В мероприятии участвовали восемь осуждённых. Они с помощью бумаги, клея и ножниц создали оригинальные поделки. Оценивало конкурсные работы жюри, в состав которого вошли представители администрации исправительного учреждения и осуждённые. В завершение конкурса наградили победителей, после чего они украсили снежинками свои отряды, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в вырезании снежинок
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