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В Иркутске подметают памятники

В Иркутске подметают памятники
Общество,  Фото:администрация Иркутска
Порядок наводят также в парках и на остановках

В Иркутске памятники чистят от снега. Уборку общественных пространств контролируют специалисты МКУ «Городская среда».

Задействовано 116 человек и 10 единиц техники подрядчиков. Работы ведут ручным и механизированным способами. Разметают пешеходные дорожки, лестницы, применяя подъёмники, сметают снег с памятников, скульптур и малых архитектурных форм, сообщили в пресс-службе мэрии.


– Наводим порядок в парках на остановке транспорта «Узловая», Нижней набережной, в микрорайоне Южный, на Академической площади, бульваре Постышева, улице Борцов Революции, в историко-мемориальном комплексе «Иерусалимская гора», на островах Конный и Юность, – уточнила директор МКУ «Городская среда» Марина Шевела. – Очищены от снега памятники Юрию Гагарину, Александру Колчаку, Владимиру Ленину, Якову Похабову, Валериану Куйбышеву, Борцам революции, Учительнице.


памятник уборка снега

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