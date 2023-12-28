В Иркутске подметают памятники













В Иркутске памятники чистят от снега. Уборку общественных пространств контролируют специалисты МКУ «Городская среда».Задействовано 116 человек и 10 единиц техники подрядчиков. Работы ведут ручным и механизированным способами. Разметают пешеходные дорожки, лестницы, применяя подъёмники, сметают снег с памятников, скульптур и малых архитектурных форм, сообщили в пресс-службе мэрии.– Наводим порядок в парках на остановке транспорта «Узловая», Нижней набережной, в микрорайоне Южный, на Академической площади, бульваре Постышева, улице Борцов Революции, в историко-мемориальном комплексе «Иерусалимская гора», на островах Конный и Юность, – уточнила директор МКУ «Городская среда» Марина Шевела. – Очищены от снега памятники Юрию Гагарину, Александру Колчаку, Владимиру Ленину, Якову Похабову, Валериану Куйбышеву, Борцам революции, Учительнице.