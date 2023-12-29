В Бурятии местами 1 градус мороза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём до -11



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 29 декабря, по республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой снег. Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -9,-14, местами -1,-6, по северной половине -18,-23.



В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. днём столбик термометра поднимется до отметки -9,-11 градусов.

