В Улан-Удэ днём до -11
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 29 декабря, по республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой снег. Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -9,-14, местами -1,-6, по северной половине -18,-23.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. днём столбик термометра поднимется до отметки -9,-11 градусов.
В Бурятии местами 1 градус мороза
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