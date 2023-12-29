В Бурятии военный поменял службу на колонию

Он пять с половиной лет проведёт за решёткой за самоволку
В минувший вторник, 26 декабря, Улан-Удэнский гарнизонный военный суд огласил приговор военному, служащему по контракту. Ему захотелось побыть с родственниками и отдохнуть от своих обязанностей. В конце марта мужчина не явился в часть без уважительных причин.
При этом контрактник жил у себя дома, проводя время по собственному усмотрению. Месяц спустя, в конце апреля, он сам сообщил сотрудникам военной полиции о своём местонахождении.
В тот же день мужчину доставили в военную комендатуру. Против него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). В итоге военнослужащему дали пять с половиной лет в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
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