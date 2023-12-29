29 декабря

28 декабря

Популярное

В Бурятии военный поменял службу на колонию

В Бурятии военный поменял службу на колонию
Общество, 
Он пять с половиной лет проведёт за решёткой за самоволку

В минувший вторник, 26 декабря, Улан-Удэнский гарнизонный военный суд огласил приговор военному, служащему по контракту. Ему захотелось побыть с родственниками и отдохнуть от своих обязанностей. В конце марта мужчина не явился в часть без уважительных причин.

При этом контрактник жил у себя дома, проводя время по собственному усмотрению. Месяц спустя, в конце апреля, он сам сообщил сотрудникам военной полиции о своём местонахождении.

В тот же день мужчину доставили в военную комендатуру. Против него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). В итоге военнослужащему дали пять с половиной лет в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
военнослужащие суд уголовное дело колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии взрывотехники осматривают общественные места перед праздниками
В Бурятии взрывотехники осматривают общественные места перед праздниками
Общество, 29.12.2023
В новогодние праздники росгвардейцы обеспечат охрану общественного порядка и безопасность
В Бурятии военный поменял службу на колонию
В Бурятии военный поменял службу на колонию
Общество, 29.12.2023
Он пять с половиной лет проведёт за решёткой за самоволку

В Бурятии водитель-выпивоха лишился прав и автомобиля
В Бурятии водитель-выпивоха лишился прав и автомобиля
Общество, 29.12.2023
Ему дали 200 часов обязательных работ
На Гусином озере в Бурятии образовалась огромная трещина
На Гусином озере в Бурятии образовалась огромная трещина
Общество, 29.12.2023
Жителей призвали ко внимательности и осторожности
Новогодняя ночь в Улан-Удэ будет тёплой
Новогодняя ночь в Улан-Удэ будет тёплой
Общество, 29.12.2023
31 декабря на большей части республики ожидается снег
Прокурор Бурятии нашёл нарушения в улан-удэнской колонии
Прокурор Бурятии нашёл нарушения в улан-удэнской колонии
Общество, 29.12.2023
Начальник УФСИН по Бурятии получил прокурорское представление
В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
Общество, 29.12.2023
Турнир пройдёт в Улан-Удэ  на следующей неделе
В Забайкалье казачат будут учить по тематической азбуке
В Забайкалье казачат будут учить по тематической азбуке
Общество, 29.12.2023
Обучение по пособию будут вести в профильных классах
В Улан-Удэ ночные клубы объявили войну унтам
В Улан-Удэ ночные клубы объявили войну унтам
Общество, 29.12.2023
Посетителей в такой обуви не пускают в увеселительные заведения
Сельских школьников Бурятии обучали в агроклассах
Сельских школьников Бурятии обучали в агроклассах
Общество, 28.12.2023
В республике подошёл к концу второй этап проекта для учащихся 4 районов
В Кабанском районе Бурятии ликвидировали свалку
В Кабанском районе Бурятии ликвидировали свалку
Общество, 28.12.2023
Земельный участок был полностью очищен от отходов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^