Обучение по пособию будут вести в профильных классах
27 декабря первые учебные пособия переданы для юных воспитанников Забайкальского казачьего войска. Обучать детей по казачьей азбуке (0+) будут в профильных классах.
Идея создать для подрастающего поколения такое пособие родилась на заседании окружной комиссии при полномочном представителе президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по делам казачества в июле этого года. В течение нескольких месяцев был разработан макет азбуки с учётом пожеланий всех регионов и казачьих обществ ДФО, и в результате недавно издание вышло в свет.
Пока что забайкальским казакам передали три экземпляра азбуки, однако вице-премьер правительства региона Наталья Щербина отметила, что в дальнейшем такие учебные пособия можно будет дополнить региональной тематикой. Азбука будет интересна не только детям дошкольного возраста, но и школьного, потому что это также и знакомство с казачьими традициями, и патриотическое воспитание.
- Я думаю, что мы совместными усилиями ещё допечатаем, чтобы у всех была возможность познакомиться с казачьей азбукой. Особенно это важно для детей, которые обучаются в казачьих классах. Эту казачью азбуку можно дополнить нашим региональным компонентом, спецификой забайкальской, - подчеркнула Наталья Щербина.
Кроме того, вице-премьер правительства Забайкалья рассказала, что с 1 сентября в Краснокаменске открывается казачий кадетский корпус.
- Основная задача азбуки – патриотическое воспитание детей и молодёжи. Её разработка проходила также и при согласовании Забайкальского войскового казачьего общества, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Возрастное ограничение: 0+.
В Забайкалье казачат будут учить по тематической азбуке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Турнир пройдёт в Улан-Удэ на следующей неделе
Обучение по пособию будут вести в профильных классах
Посетителей в такой обуви не пускают в увеселительные заведения
В Улан-Удэ днём до -11
Соревнования пройдут в Селенгинске
В республике подошёл к концу второй этап проекта для учащихся 4 районов
Земельный участок был полностью очищен от отходов
От юных изобретателей ждут полезные для общества идеи
В краевом перинатальном центре за год родились три тройни и 78 двоен
Она заняла второе место в номинации «джаз-вокал»
Движение разрешено транспорту до 5 тонн
Его построили в селе Агинского Бурятского округа
У юбиляров девять внуков и восемь правнуков
Объект продолжат расширять до 2025 года включительно
Им вручены государственные и ведомственные награды республики