В Забайкалье казачат будут учить по тематической азбуке

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Обучение по пособию будут вести в профильных классах



27 декабря первые учебные пособия переданы для юных воспитанников Забайкальского казачьего войска. Обучать детей по казачьей азбуке (0+) будут в профильных классах.



Идея создать для подрастающего поколения такое пособие родилась на заседании окружной комиссии при полномочном представителе президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по делам казачества в июле этого года. В течение нескольких месяцев был разработан макет азбуки с учётом пожеланий всех регионов и казачьих обществ ДФО, и в результате недавно издание вышло в свет.



Пока что забайкальским казакам передали три экземпляра азбуки, однако вице-премьер правительства региона Наталья Щербина отметила, что в дальнейшем такие учебные пособия можно будет дополнить региональной тематикой. Азбука будет интересна не только детям дошкольного возраста, но и школьного, потому что это также и знакомство с казачьими традициями, и патриотическое воспитание.



- Я думаю, что мы совместными усилиями ещё допечатаем, чтобы у всех была возможность познакомиться с казачьей азбукой. Особенно это важно для детей, которые обучаются в казачьих классах. Эту казачью азбуку можно дополнить нашим региональным компонентом, спецификой забайкальской, - подчеркнула Наталья Щербина.



Кроме того, вице-премьер правительства Забайкалья рассказала, что с 1 сентября в Краснокаменске открывается казачий кадетский корпус.



- Основная задача азбуки – патриотическое воспитание детей и молодёжи. Её разработка проходила также и при согласовании Забайкальского войскового казачьего общества, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



Возрастное ограничение: 0+.

