Рада Русских нацелилась на кресло главы государства
Блогер из Екатеринбурга с полумиллионной аудиторией Рада Русских решила пойти на выборы президента России. Приём документов от самовыдвиженцев ЦИК завершила накануне, 27 декабря. Девушке удалось собрать более 500 подписей, сообщают федеральные СМИ
О намерении баллотироваться на пост главы государства Рада заявила ещё две недели назад в соцсетях. Вскоре Русских устроила встречу с инициативой группой, но с первой попытки необходимые полтысячи подписей для выдвижения не набрала. Со второго раза получилось 529. Для регистрации же уже в качестве кандидата в президенты потребуется минимум 300 тысяч, но не более 7500 в одном регионе.
Политические партии вправе принять решение о выдвижении своих кандидатов до 18:00 (по московскому времени) 1 января 2024 года. Сами выборы продлятся три дня – с 15 по 17 марта. Участвовать в них будет и действующий российский президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвёртый срок.
Рада Русских – профессиональный визажист, бьюти-блогер и эколог-активист. А ещё она увлекается эзотерикой и магией. В Бурятии девушка получила известность после того, как лично приехала в республику ради спасения бездомных собак, обречённых на смерть. Закон, разрешающий их усыпление, приняли в ноябре депутаты Народного Хурала.
Рада со своей командой посетила один из улан-удэнских приютов и выразила готовность перевезти сто псов из столицы Бурятии в приют в Екатеринбурге. Для четвероногих там подготовили бытовки, где они будут проходить карантин. Пристраивать животных Русских планирует через свой блог.
Блогер, спасавшая собак в Бурятии, решила выдвинуться в президенты
Общество, Фото:
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