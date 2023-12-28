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В Бурятии проведут второй этап кубка ориентированию на лыжах

В Бурятии проведут второй этап кубка ориентированию на лыжах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования пройдут в Селенгинске

5 января 2024 года в Кабанском районе Бурятии состоится второй этап кубка республики по ориентированию на лыжах. Соревнования пройдут в посёлке Селенгинск, в местности Овсянка.

Спортсмены посоревнуются в дисциплине «Лыжная гонка – классика». Участие могут принять следующие группы:
- Юноши и девушки до 13 лет и младше;
- Юноши и девушки до 15 лет;
- Юноши и девушки до 18 лет;
- Мужчины и женщины 2004 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1984 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1974 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1964 г.р. и старше;
- «Новички».

Предварительная регистрация на онлайн-сервисе «Orgeo» завершится в 18:00 3 января 2024 года. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Возрастное ограничение: 0+.

спортивное ориентирование спорт Бурятия Кабанский район кубок

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