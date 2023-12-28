Большинство жителей Улан-Удэ не хотят получать зарплату в конвертах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На это согласны лишь треть горожан



Представители сервиса SuperJob выяснили, что так называемую серую зарплату (частично официальную, частично – нет) и чёрную, то есть в конвертах, готовы получать всего 34% жителей бурятской столицы. Это показал опрос, который проводился среди работающих горожан с 20 по 26 декабря.



Как отмечают эксперты, на фоне дефицита рабочей силы в крупных отраслях экономики соискатели выступают преимущественно за честные трудовые отношения – таковых среди опрошенных 41%. Среди мужчин согласных работать на условиях, противоречащих ТК РФ, больше, чем среди женщин (42% и 26% соответственно).





