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Большинство жителей Улан-Удэ не хотят получать зарплату в конвертах

Большинство жителей Улан-Удэ не хотят получать зарплату в конвертах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На это согласны лишь треть горожан

Представители сервиса SuperJob выяснили, что так называемую серую зарплату (частично официальную, частично – нет) и чёрную, то есть в конвертах, готовы получать всего 34% жителей бурятской столицы. Это показал опрос, который проводился среди работающих горожан с 20 по 26 декабря.

Как отмечают эксперты, на фоне дефицита рабочей силы в крупных отраслях экономики соискатели выступают преимущественно за честные трудовые отношения – таковых среди опрошенных 41%. Среди мужчин согласных работать на условиях, противоречащих ТК РФ, больше, чем среди женщин (42% и 26% соответственно).


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