В Улан-Удэ загадочные дарители ходят по домам и разводят людей на деньги



Потом заинтригованным горожанам рассказывали о некой акции, участниками которой они стали по счастливой случайности. Незваные гости просили, чтобы их впустили в квартиру, и начинали вручать ошеломлённым людям (преимущественно – пенсионерам) дорогущий набор для заточки ножей, заварочный чайник и модную кастрюлю. И всё это якобы совершенно бесплатно. А потом заявляли, что нужно заплатить «всего» шесть тысяч за доставку товаров, которые в общей сложности стоили 36 000 рублей.





В паблике «Отзывы 03» во «ВКонтакте» обсуждают очередную схему развода. По словам жителей бурятской столицы, некие люди ходят по квартирам и вручают жильцам подарки, попутно рекламируя магазин на улице Геологическая в Октябрьском районе.- Ещё спрашивают, состоит ли семья из трёх человек. Это такой маркетинговый ход или мошенники? – поинтересовался автор публикации, размещённой в группе на днях.В комментариях участники сообщества отметили, что неизвестных дарителей видели и в микрорайоне Восточный.Улан-удэнцам посоветовали не тратить на них время и не открывать двери. «Вручат эти подарки, закидают красивыми словами, а потом попросят оплатить транспортные расходы в двукратном размере от стоимости этих подарков. Или что-то в таком духе», – пояснила одна из посетительниц паблика.В прошлом году в Улан-Удэ тоже объявились мошенники, которые стучались в квартиры, представлялись сотрудниками одной из компаний и приглашали жильцов многоэтажек на некую распродажу на той же улице Геологическая.