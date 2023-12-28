Их призывают не выбрасывать еду в канализацию
В преддверии длинных новогодних праздников жителям бурятской столицы напомнили, что нельзя смывать в унитазы недоеденные салаты и остатки других блюд с праздничного стола. Это чревато серьёзными засорами на канализационных сетях.
- Система канализации в новогодние каникулы и так работает повышенной нагрузкой – большинство улан-удэнцев проводят праздники дома. Соответственно, риск аварийных ситуаций значительно возрастает, – пояснил начальник участка эксплуатации и ремонта сетей водоотведения «Водоканала» Сергей Перфильев
По словам специалистов, огромное число засоров приходится именно на декабрьские и январские дни. В унитаз категорически нельзя выбрасывать любые продукты, влажные салфетки, сломанные новогодние игрушки и мишуру.
- Засор может быть локальным, когда не повезёт конкретной квартире или стояку, а может привести в том числе к остановке насосных агрегатов и к выводу из строя оборудования на городских очистных сооружениях. Тогда есть риск, что сточные воды окажутся на улицах, – добавил Перфильев.
В уходящем 2023 году на сетях в Улан-Удэ устранили около двух тысяч засоров и львиная доля произошла именно из-за отходов, не предназначенных для сброса в систему водоотведения. Среди них – бытовой и строительный мусор и средства личной гигиены.
Улан-удэнцев попросили не «кормить» унитазы салатами
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