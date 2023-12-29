В Улан-Удэ ночные клубы объявили войну унтам

Любопытная дискуссия завязалась в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Одна из участниц сообщества, пожелавшая сохранить анонимность, подняла интересную тему – почему людей в унтах не пускают в ночные заведения. «Думала, это классическая обувь, но, видимо, ошиблась», – отметила она.
Посетители в комментариях к публикации заявили, что унты, мол – это деревенская обувь, а не городская. «Вообще не понимаю на них моду – волосатые копыта, – констатировал другой подписчик. Третий же сообщил, что раньше в театры не пускали в спортивной одежде, а сейчас на это вроде как закрывают глаза.
- Ждите – когда-нибудь и унтам дадут зелёный свет в ночных клубах. А вообще престиж заведения должен поддерживаться как минимум одеждой, – добавил он.
Ещё одна посетительница паблика считает, что лучше брать с собой сменную обувь – в унтах жарко, да и танцевать неудобно. Кто-то за них, наоборот, вступился, подчеркнув, что «это пафосно, элитно и колоритно».
Кстати, год назад, в декабре 2022-го, улан-удэнку в унтах не пустили в рестоклуб, хотя там были другие посетители в такой же обуви.
Набирать популярность в республике она начала несколько лет назад, когда юмористы из Бурятии сняли минутное видео про унты, заставившее смеяться всю Россию. Его главный герой – бесстрашный, уверенный в себе молодой человек (КВН-щик Чимит Жамьянов). Надев новые сапоги на оленьем меху, он становится крайне пафосным – настолько, что может поставить ногу на машину местных гопников и даже не нажить себе проблем.
Рекламу, напоминающую ролики провинциальных телекомпаний 90-х, ведущие федеральные СМИ тут же окрестили «безумной». Она буквально покорила пользователей Рунета. А летом 2018-го «весёлые и находчивые» выпустили ещё одно видео про пафосные унты. Действие в нём разворачивается летом на улан-удэнском Арбате.