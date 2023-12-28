В Бурятии разыграли кубок по стрельбе из лука

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

Участие приняли сильнейшие лучники республики



23 декабря в улусе Ташир Селенгинского района Бурятии прошёл кубок Бурин-Хана по стрельбе из лука. На турнир были приглашены 16 сильнейших лучников республики и России.



В частности, участие приняли:

- Инна Степанова, заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира по стрельбе из лука;

- Светлана Гомбоева, заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио;

- Наталья Эрдынеева, заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпионка Европы, участница олимпийских игр в Пекине;

- Сергей Хутаков, заслуженный мастер спорта, чемпион мира среди лиц с ПОДА;

- Баир Цыбекдоржиев, мастер спорта международного класса, чемпион мира среди юниоров, чемпион Европы, уроженец улуса Ташир;

- Эрдэм Цыдыпов, мастер спорта международного класса, чемпион Европы, бронзовый призёр первенства мира, чемпион всемирной универсиады, уроженец улуса Ташир;

- Цырен Балтаков, мастер спорта международного класса;

- Соелма Сыренова, мастер спорта международного класса;

- Сергей Цыренов, мастер спорта международного класса;

- Алдар Цыбикжапов, мастер спорта международного класса;

- Эржэна Очирова, мастер спорта международного класса.



Также на турнире присутствовали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва г. Гусиноозёрска.



Как сообщили в комитете по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Селенгинского района, призёрами стали:



У мужчин

Первое место - Сергей Цыренов

Второе место -Цырен Балтаков

Третье место - Эрдэм Цыдыпов



У женщин

Первое место - Эржэна Очирова

Второе место - Светлана Гомбоева

Третье место - Инна Степанова



В категории «микст»

Первое место - Алдар Цыбикжапов и Наталья Эрдынеева

Второе место - Инна Степанова и Бато Цыдыпов

Третье место - Очирова Эржэна и Доржиев Бэлигто

