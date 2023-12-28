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В Бурятии разыграли кубок по стрельбе из лука

В Бурятии разыграли кубок по стрельбе из лука
Общество,  Фото:администрация Селенгинского района
Участие приняли сильнейшие лучники республики

23 декабря в улусе Ташир Селенгинского района Бурятии прошёл кубок Бурин-Хана по стрельбе из лука. На турнир были приглашены 16 сильнейших лучников республики и России.

В частности, участие приняли:
- Инна Степанова, заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира по стрельбе из лука;
- Светлана Гомбоева, заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио;
- Наталья Эрдынеева, заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпионка Европы, участница олимпийских игр в Пекине;
- Сергей Хутаков, заслуженный мастер спорта, чемпион мира среди лиц с ПОДА;
- Баир Цыбекдоржиев, мастер спорта международного класса, чемпион мира среди юниоров, чемпион Европы, уроженец улуса Ташир;
- Эрдэм Цыдыпов, мастер спорта международного класса, чемпион Европы, бронзовый призёр первенства мира, чемпион всемирной универсиады, уроженец улуса Ташир;
- Цырен Балтаков, мастер спорта международного класса;
- Соелма Сыренова, мастер спорта международного класса;
- Сергей Цыренов, мастер спорта международного класса;
- Алдар Цыбикжапов, мастер спорта международного класса;
- Эржэна Очирова, мастер спорта международного класса.

Также на турнире присутствовали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва г. Гусиноозёрска.

Как сообщили в комитете по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Селенгинского района, призёрами стали:

У мужчин
Первое место - Сергей Цыренов
Второе место -Цырен Балтаков
Третье место - Эрдэм Цыдыпов

У женщин
Первое место - Эржэна Очирова
Второе место - Светлана Гомбоева
Третье место - Инна Степанова

В категории «микст»
Первое место - Алдар Цыбикжапов и Наталья Эрдынеева
Второе место - Инна Степанова и Бато Цыдыпов
Третье место - Очирова Эржэна и Доржиев Бэлигто
Бурятия стрельба из лука кубок спорт Селенгинский район

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