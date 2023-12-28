В Бурятии открыта Татауровская ледовая переправа

Движение разрешено транспорту до 5 тонн



С 27 декабря в Бурятии открыта временная Татауровская ледовая переправа через реку Селенга. Она расположена на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Татаурово – Острог в Прибайкальском районе республики.



Как уточнили в ГКУ «Бурятрегионавтодор», грузоподъёмность полной массы транспортных средств на переправе не должна превышать 5 тонн.

