28 декабря

27 декабря

Популярное

В Улан-Удэ появился первый горнолыжный комплекс

В Улан-Удэ появился первый горнолыжный комплекс
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Объект продолжат расширять до 2025 года включительно

Техническое открытие первого в Улан-Удэ горнолыжного комплекса состоялось 27 декабря на горе Орлиная в микрорайоне Верхняя Берёзовка. На трассы жители Бурятии смогут выйти с 1 января 2024 года.

Проект стоимостью 12 млн рублей реализован частным инвестором при содействии правительства Бурятии. В перспективе планируется увеличение количества трасс и их протяжённости.

В настоящее время построены три трассы для катания: основная, учебная и трасса экстрим-парка, а также подъёмники, сервисный центр. Обустроены площадки под автостоянку, для накопления снега. Приобретено 120 комплектов сноубордов и лыж, до 100 единиц планируют закупить дополнительно.

Остальные объекты: пункты питания, тюбинговая трасса, дополнительные подъёмники, система оснежения склонов, горнолыжные трассы для проведения соревнований международного уровня, и другое будут возводиться до 2025 года включительно. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Улан-Удэ горнолыжный комплекс строительство спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ появился первый горнолыжный комплекс
В Улан-Удэ появился первый горнолыжный комплекс
Общество, 28.12.2023
Объект продолжат расширять до 2025 года включительно
В Бурятии наградили деятелей культуры и искусства
В Бурятии наградили деятелей культуры и искусства
Общество, 28.12.2023
Им вручены государственные и ведомственные награды республики
В Бурятии разыграли кубок по стрельбе из лука
В Бурятии разыграли кубок по стрельбе из лука
Общество, 28.12.2023
Участие приняли сильнейшие лучники республики
В Иркутске подметают памятники
В Иркутске подметают памятники
Общество, 28.12.2023
Порядок наводят также в парках и на остановках
В улан-удэнском приюте «Кот и пёс» строят новые вольеры
В улан-удэнском приюте «Кот и пёс» строят новые вольеры
Общество, 28.12.2023
Приют получил из бюджета 2,7 млн рублей
Блогер, спасавшая собак в Бурятии, решила выдвинуться в президенты
Блогер, спасавшая собак в Бурятии, решила выдвинуться в президенты
Общество, 28.12.2023
Рада Русских нацелилась на кресло главы государства
В Улан-Удэ загадочные дарители ходят по домам и разводят людей на деньги
В Улан-Удэ загадочные дарители ходят по домам и разводят людей на деньги
Общество, 28.12.2023
В столице Бурятии активизировались мошенники с поквартирными обходами
Улан-удэнцев попросили не «кормить» унитазы салатами
Улан-удэнцев попросили не «кормить» унитазы салатами
Общество, 28.12.2023
Их призывают не выбрасывать еду в канализацию
Житель Бурятии не хотел гасить 150-тысячный кредит
Житель Бурятии не хотел гасить 150-тысячный кредит
Общество, 28.12.2023
Из-за этого банку пришлось дойти до суда
Десять на двор: Улан-удэнцев шокировало «засилье» лежачих полицейских
Десять на двор: Улан-удэнцев шокировало «засилье» лежачих полицейских
Общество, 28.12.2023
Из-за них придомовая территория превратилась в настоящую полосу препятствий

Иркутяне «охотятся» за новогодними трамваями
Иркутяне «охотятся» за новогодними трамваями
Общество, 28.12.2023
Горожане с удовольствием фотографируются с Дедом Морозом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^