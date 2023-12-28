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В Бурятии запустили в работу скандальный туалет

В Бурятии запустили в работу скандальный туалет
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
Здесь создали «комфортные условия для посетителей»

Модульный туалет в районе МАПП «Кяхта» заработал в штатном режиме, сообщили в администрации Кяхтинского района Бурятии.

В 2022 в исторической части города Кяхта – посёлке Слобода – появился модульный туалет. Однако вскоре ним произошла скандальная история. Когда днём с проверкой пришёл депутат Народного Хурала Тумэн Дондоков, сортир не работал. При этом, озвучил Дондоков, объект обошёлся в 3 млн 600 тысяч рублей. Он задался вопросом, зачем вообще потребовалось устанавливать такой дорогостоящий туалет, если толку от него никакого.



После шумихи в соцсетях районная администрация опубликовала видеоответ. В ролике показано, как местный чиновник инспектирует объект, который в этот момент открыт. А работник на камеру заверяет, что никаких проблем нет и посетители идут. Предыдущий же простой объяснили отсутствием воды.



Но и летом жители Кяхты сообщали, что туалет закрыт. Они также шутили, что это туалет Шрёдингера, который работает, только когда приезжает администрация.

И вот под конец года в администрации района заявили, что теперь отхожее место запустили в работу.

- В ноябре-декабре 2023 произведены перепланировка и дооснащение модульного туалета для создания комфортных условий для посетителей, расширения перечня предоставляемых услуг и повышения рентабельности. Теперь все туристы и гости города Кяхта могут временно остановиться в комфортабельном месте! – отметили в администрации.

К публикации приложили фотографии. Здесь есть зеркало, умывальник, обогреватель, средства гигиены и даже стиральная машина. Вероятно, для работников предусмотрена небольшая кухонька с диванчиком. 




 


туалеты

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