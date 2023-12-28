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В столице Бурятии откроют главную городскую ёлку

В столице Бурятии откроют главную городскую ёлку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В центре Улан-Удэ устроят настоящий праздник

В пятницу, 29 декабря, в самом центре Улан-Удэ, на площади Советов, состоится открытие главной городской ёлки и ледового городка (возрастное ограничение – 0+). На мероприятие, которое начнётся в 17:00, приглашают всех желающих.

За полчаса до старта жителей и гостей бурятской столицы ждёт игровая программа от местных культурно-досуговых учреждений. За ней последуют «зимние» мелодии в исполнении муниципального концертного духового оркестра Улан-Удэ, театрализованное представление «Зимняя сказка» от образцового ансамбля «Энжелс» и театра современного танца «Созвездие», а также вокально-хореографическая композиция, которую представит театр народной музыки и танца «Забава».

Завершится праздник композицией «Белый снег» в исполнении солистов центра культуры и досуга и театра современного танца «Угол зрения». С наступающим Новым годом улан-удэнцев поздравят первые лица города и республики. А вот фейерверка на площади Советов в этот раз не будет – впрочем, как и в прошлом году.

Новый год праздник ёлка

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