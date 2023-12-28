Сюрприз ожидает пассажиров маршрута №2
В Улан-Удэ сегодня пройдёт социокультурная акция «Новогодний трамвай». 28 декабря в светящемся новогоднем трамвае пассажиров будет ждать приятный сюрприз: сотрудники Национальной библиотеки РБ поздравят с наступающими праздниками, исполнят музыкальные номера, прочтут стихи, разыграют в викторинах сладости, призы, билеты в театр и цирк, а также памятные сувениры.
Вместе с сотрудниками библиотеки поездку в трамвае совершит Дед Мороз. Будут объявлены победители конкурса «Поздравь любимый город с Новым годом» (0+), в котором приняли участие воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». Ребята написали письма Деду Морозу, и авторов лучших писем ждут специальные призы.
- Отправляемся в 12:00 по маршруту трамвая №2, вагон 98, - сообщили в нацбиблиотеке.
Возрастное ограничение: 0+.
По Улан-Удэ в «Новогоднем трамвае» проедет Дед Мороз
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