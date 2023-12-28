По Улан-Удэ в «Новогоднем трамвае» проедет Дед Мороз

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Сюрприз ожидает пассажиров маршрута №2



В Улан-Удэ сегодня пройдёт социокультурная акция «Новогодний трамвай». 28 декабря в светящемся новогоднем трамвае пассажиров будет ждать приятный сюрприз: сотрудники Национальной библиотеки РБ поздравят с наступающими праздниками, исполнят музыкальные номера, прочтут стихи, разыграют в викторинах сладости, призы, билеты в театр и цирк, а также памятные сувениры.



Вместе с сотрудниками библиотеки поездку в трамвае совершит Дед Мороз. Будут объявлены победители конкурса «Поздравь любимый город с Новым годом» (0+), в котором приняли участие воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». Ребята написали письма Деду Морозу, и авторов лучших писем ждут специальные призы.



- Отправляемся в 12:00 по маршруту трамвая №2, вагон 98, - сообщили в нацбиблиотеке.



Возрастное ограничение: 0+.

