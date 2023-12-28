Улицы в селе Бурятии утонули в снегу



Жители кабанского села Береговая пожаловались на снежные завалы на тротуарах. По словам местных, двухметровые пешеходные дорожки на минувшей неделе расчищали с помощью грейдера



- Захватили всего один метр тротуара, нагребли снег с дороги и загородили большой полосой снега подъезды к домам. Будут ли вообще ещё чистить тротуары в этом году? – поинтересовались сельчане в группе «Кабанск-инфо.24/7».



В управлении региональных автомобильных дорог Бурятии (ГКУ «Бурятрегионавтодор») сообщили, что подрядчику уже дали указание своевременно расчищать проезжую часть и тротуары и соблюдать условия складирования снега на придорожной территории до его утилизации.



- Эксплуатационно-дорожная служба уберёт его, – заверили в ГКУ «Бурятрегионавтодор» – Очередность работ по снегоочистке дорог и улиц определяется проектом содержания автомобильной дороги.