В республике местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 декабря по облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью, северу и центру до умеренного.
Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -6,-11, местами -1,-6, по северной половине местами -16,-21.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -6,-8.
В Улан-Удэ до -8 градусов
Общество, Фото:
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