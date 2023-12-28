В Улан-Удэ до -8 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике местами небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 декабря по облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью, северу и центру до умеренного.



Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -6,-11, местами -1,-6, по северной половине местами -16,-21.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -6,-8.

