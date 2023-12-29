Турнир пройдёт в Улан-Удэ на следующей неделе
С 4 по 5 января 2024 года в Улан-Удэ будет проводиться первенство Республики Бурятия по русским шашкам среди юношей и девушек. Соревнования пройдут на центральном стадионе РБ, на втором этаже административного здания.
К турниру допускаются участники не старше 2005 года рождения. Предварительную заявку необходимо отправить на электронный адрес: shashki.buryatiya@mail.ru в срок по 31 декабря включительно.
Регистрация участников состоится 4 января с 10:00 до 10:30. Начало соревнований запланировано на 11:00, сообщает федерация шашек Республики Бурятия.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
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