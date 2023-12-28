28 декабря

27 декабря

Популярное

В Улан-Удэ стартовал хоккейный фестиваль

В Улан-Удэ стартовал хоккейный фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За выход в федеральный этап борются команды «50+»

23 декабря в Улан-Удэ стартовал отборочный этап всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги дивизиона «50+» (0+). Четыре любительские хоккейные команды: ХК «Мегафон», ХК «У-УАЗ», ХК «Ирбис», ХК «Байкал» поборются за право представлять республику на федеральном этапе фестиваля в Сочи.

Соревнования проходят на ледовой арене «IceМетр». 30 декабря на льду встретятся хоккеисты «Байкала» и «У-УАЗ».

- Ночная хоккейная лига – ведущая хоккейная организация любительского хоккея в России. Главной целью, которой является развитие массового хоккея в стране и организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, - сообщили в пресс-службе ледовой арены.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт фестиваль хоккей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовал хоккейный фестиваль
В Улан-Удэ стартовал хоккейный фестиваль
Общество, 28.12.2023
За выход в федеральный этап борются команды «50+»
Четыре авиакомпании будут выполнять субсидируемые полёты из Читы
Четыре авиакомпании будут выполнять субсидируемые полёты из Читы
Общество, 28.12.2023
Улететь можно будет в Москву и Санкт-Петербург
В Улан-Удэ до -8 градусов
В Улан-Удэ до -8 градусов
Общество, 28.12.2023
В республике местами небольшой снег
В Закаменске раскрыли концепцию новогоднего оформления города
В Закаменске раскрыли концепцию новогоднего оформления города
Общество, 27.12.2023
Ярким объектом на центральной площади станет символ нового года
В школах ДФО запустят образовательные модули по востребованным профессиям
В школах ДФО запустят образовательные модули по востребованным профессиям
Общество, 27.12.2023
Проект предназначен для развития технологического образования школьников
В Бурятии обсудят идеи о создании нового пространства для жизни
В Бурятии обсудят идеи о создании нового пространства для жизни
Общество, 27.12.2023
В республике проведут ежегодный региональный форум
На корвете «Алдар Цыденжапов» отразили «воздушное нападение»
На корвете «Алдар Цыденжапов» отразили «воздушное нападение»
Общество, 27.12.2023
Прошла совместная тренировка вертолётчиков и экипажа корабля
Монгольский конный лучник выиграл 2 медали кубка мира
Монгольский конный лучник выиграл 2 медали кубка мира
Общество, 27.12.2023
Спортсмен завоевал серебряную и бронзовую награды
В ссузе Бурятии открылся учебно-производственный комплекс
В ссузе Бурятии открылся учебно-производственный комплекс
Общество, 27.12.2023
Он появился в Улан-Удэнском авиационном техникуме
На севере Бурятии долгожитель отпраздновала свой юбилей
На севере Бурятии долгожитель отпраздновала свой юбилей
Общество, 27.12.2023
90-й день рождения отметила жительница Баунтовского района
В вузе Бурятии открылся музей его истории
В вузе Бурятии открылся музей его истории
Общество, 27.12.2023
Проект реализовывался в течение года
В Бурятии определили лучшие куклы республики
В Бурятии определили лучшие куклы республики
Общество, 27.12.2023
Участие приняли 26 мастериц региона
В Забайкалье родилась ещё одна тройня
В Забайкалье родилась ещё одна тройня
Общество, 27.12.2023
Она появилась в семье из села Капцегайтуй
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом премии «Душа России»
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом премии «Душа России»
Общество, 27.12.2023
Руководителя коллектива наградила вице-премьер правительства РФ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^