В Улан-Удэ стартовал хоккейный фестиваль

За выход в федеральный этап борются команды «50+»



23 декабря в Улан-Удэ стартовал отборочный этап всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги дивизиона «50+» (0+). Четыре любительские хоккейные команды: ХК «Мегафон», ХК «У-УАЗ», ХК «Ирбис», ХК «Байкал» поборются за право представлять республику на федеральном этапе фестиваля в Сочи.



Соревнования проходят на ледовой арене «IceМетр». 30 декабря на льду встретятся хоккеисты «Байкала» и «У-УАЗ».



- Ночная хоккейная лига – ведущая хоккейная организация любительского хоккея в России. Главной целью, которой является развитие массового хоккея в стране и организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, - сообщили в пресс-службе ледовой арены.



Возрастное ограничение: 0+.

