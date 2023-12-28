За выход в федеральный этап борются команды «50+»
23 декабря в Улан-Удэ стартовал отборочный этап всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги дивизиона «50+» (0+). Четыре любительские хоккейные команды: ХК «Мегафон», ХК «У-УАЗ», ХК «Ирбис», ХК «Байкал» поборются за право представлять республику на федеральном этапе фестиваля в Сочи.
Соревнования проходят на ледовой арене «IceМетр». 30 декабря на льду встретятся хоккеисты «Байкала» и «У-УАЗ».
- Ночная хоккейная лига – ведущая хоккейная организация любительского хоккея в России. Главной целью, которой является развитие массового хоккея в стране и организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, - сообщили в пресс-службе ледовой арены.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ стартовал хоккейный фестиваль
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