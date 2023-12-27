Они исполнили новогодние песни
25 декабря в Улан-Удэ артисты Русского драматического театра имени Николая Бестужева вновь подарили концерт военнослужащим, находящимся на лечении. На этот раз театр привёз в военный госпиталь новогодние подарки и поздравления.
Перед пациентами госпиталя в военном городке Сосновый Бор артисты выступали не первый раз, рассказали в пресс-службе театра.
Ведущий концерта артист Александр Ильин открыл концерт песней Эдуарда Хиля «Человек из дома вышел». В исполнении артиста Евгения Винокурова прозвучали песни «Радуюсь» из репертуара группы «Воскресение» и «Поручик».
Новая актриса театра Арина Желаева спела песню «Кабы не было зимы». Репетитор по вокалу Александра Климова порадовала зрителей песней «Валенки прячет моя маменька». Вместе с Ариной Желаевой они дуэтом исполнили известную песенку «Ложкой снег мешая» в джазовой обработке Ларисы Долиной. Очень понравился зрителям дуэт Александра Ильина и Александра Чурбанова, которые подняли настроение зала песней «Уно моменто» из кинофильма «Формула любви» (0+).
На концерте в этот день также прозвучали песни «Ты для меня» из репертуара Виктора Третьякова, «О медведях», знакомая как «Где-то на белом свете» из кинофильма «Кавказская пленница» (6+), «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» (0+) и другие любимые новогодние песни.
- Выступать перед ранеными в госпитале – это наш долг, – прокомментировал художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко. - Все наши артисты с хорошим, боевым настроением едут в госпиталь, чтобы порадовать солдат, офицеров, которые сегодня являются защитниками нашего Отечества.
Артисты от имени всего театра вручили пациентам госпиталя подарки и фрукты.
В Улан-Удэ артисты Русского драмтеатра поздравили пациентов военного госпиталя
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