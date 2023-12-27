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В районе Бурятии под Новый год взвинтили цены на такси

В районе Бурятии под Новый год взвинтили цены на такси
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Джидинцев решили предупредить об этом заранее

Жителей Джидинского района предупредили, что с четверга, 28 декабря, такси в райцентре подорожает. В праздничные дни поездка по Петропавловке обойдётся в 150 рублей, а оттуда до села Булык – в 200 рублей, пишет «Джида-инфо 24/7».

Местных призвали принять это во внимание.

Как сообщал «Байкал-Daily», c наступлением сильных морозов в Бурятии взлетели цены на такси. В холода услуги водителей машин с «шашечками» становятся настоящей роскошью. К примеру, в Северобайкальске за поездку по городу просили 14 с лишним тысяч рублей, хотя местные жители не исключают, что в приложении службы заказа просто произошёл какой-то сбой.

Другой агрегатор за поездку по детскому тарифу – то есть с ребёнком – выставил улан-удэнцам восемь сотен. Об этом рассказали ранее в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Вы что там, совсем очумели? Я, конечно, понимаю, что спрос рождает предложение и, соответственно, повышение цен. Но чтобы так. За окном – минус 33 градуса, время – 8:15, детский тариф – 835 рублей, – говорилось в посте, размещённом в группе.

Впрочем, судя по другим записям, водители подолгу не берут заявки даже без детей. «Утром не могла вызвать такси до площади Советов – даже за 700 рублей не дождалась. Реально невозможно никуда уехать», – поделилась ещё одна подписчица. Шофёры, по словам горожан, откликаются, только когда они сами в несколько раз увеличивают через мобильные приложения стоимость – тогда есть хоть какие-то шансы, что заветный автомобиль прибудет быстрее.

А вскоре в том же сообществе заявили, что с таксистами действительно «нужно что-то делать», к примеру – устраивать им тотальные проверки.
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