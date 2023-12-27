Джидинцев решили предупредить об этом заранее
Жителей Джидинского района предупредили, что с четверга, 28 декабря, такси в райцентре подорожает. В праздничные дни поездка по Петропавловке обойдётся в 150 рублей, а оттуда до села Булык – в 200 рублей, пишет «Джида-инфо 24/7».
Местных призвали принять это во внимание.
Как сообщал «Байкал-Daily», c наступлением сильных морозов в Бурятии взлетели цены на такси. В холода услуги водителей машин с «шашечками» становятся настоящей роскошью. К примеру, в Северобайкальске за поездку по городу просили 14 с лишним тысяч рублей, хотя местные жители не исключают, что в приложении службы заказа просто произошёл какой-то сбой.
Другой агрегатор за поездку по детскому тарифу – то есть с ребёнком – выставил улан-удэнцам восемь сотен. Об этом рассказали ранее в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
- Вы что там, совсем очумели? Я, конечно, понимаю, что спрос рождает предложение и, соответственно, повышение цен. Но чтобы так. За окном – минус 33 градуса, время – 8:15, детский тариф – 835 рублей, – говорилось в посте, размещённом в группе.
Впрочем, судя по другим записям, водители подолгу не берут заявки даже без детей. «Утром не могла вызвать такси до площади Советов – даже за 700 рублей не дождалась. Реально невозможно никуда уехать», – поделилась ещё одна подписчица. Шофёры, по словам горожан, откликаются, только когда они сами в несколько раз увеличивают через мобильные приложения стоимость – тогда есть хоть какие-то шансы, что заветный автомобиль прибудет быстрее.
А вскоре в том же сообществе заявили, что с таксистами действительно «нужно что-то делать», к примеру – устраивать им тотальные проверки.
В районе Бурятии под Новый год взвинтили цены на такси
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
500 жителей Бурятии прошли экспресс-тестирование на ВИЧ за 2 недели в рамках 1 декабря – Всемирного дня борьбы со СПИД
Они исполнили новогодние песни
Джидинцев решили предупредить об этом заранее
Право получили только те, кто характеризуется положительно
Люди заявили, что она сильно пахнет хлором
Сети уже передали военным
В Наушках появилась четырёхкилометровая дамба
Вопиющее нарушение ПДД тут же попало в соцсети
В декабре её видели на двух улицах
В мэрии заявили, что их больше не будет в каждом дворе
Они вынуждены ходить по проезжей части из-за засыпанных снегом тротуаров
В городе вовсю подсыпают опасные участки
В министерстве культуры прошло заседание коллегии под руководством Соелмы Дагаевой
Удостоверение вручили его супруге
На фестивале одним из призов станет автомобиль