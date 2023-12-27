В Иркутске водитель автобуса не пропустил толпу пешеходов на «зебре»

Общество, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Вопиющее нарушение ПДД тут же попало в соцсети



В Иркутске водитель маршрутного автобуса №80, двигаясь по улице Карла Либкнехта, не пропустил пешеходов на «зебре». Нарушение сняла камера видеорегистратора; видео опубликовали в соцсетях накануне.



Полицейские оперативно установили водителя. Они привлекли 41-летнего мужчину к административной ответственности, а также провели с ним профилактическую беседу, сообщили Госавтоинспекции Иркутска.



- Меня просто отвлекли пассажиры. Поэтому я не пропустил пешеходов на пешеходном переходе. Я в последний момент увидел, у меня скорость была… Люди могли попадать в салоне, поэтому не притормозил, проехал, - объяснил водитель.



Он пообещал впредь быть более внимательным.







