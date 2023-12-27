В декабре её видели на двух улицах
Накануне жители столицы Бурятии во дворе на улице Мокрова заметили гуляющую лису. По всей видимости, хищница вышла снова к людям в поисках пропитания. Пост опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
- Лиса продолжает путешествовать по городу, - пишут жители.
Двумя неделями ранее похожую рыжую гостью горожане увидели на территории школы №57 в посёлке Энергетик.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре лису, пришедшую из леса, видели дважды. Она прошлась по детской площадке в Энергетике, а двумя днями позже бегала в 110 микрорайоне.
Подкармливать диких животных, в том числе лис, нельзя из-за возможной угрозы бешенства. При встрече с лисой необходимо исключить любой с ней контакт. Также специалисты советуют следить за тем, чтобы не создавались условия для прикорма диких животных.
В Улан-Удэ к людям снова вышла голодная лиса
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