На корвете «Алдар Цыденжапов» отразили «воздушное нападение»

Общество, Фото: пресс-служба минобороны РФ

Прошла совместная тренировка вертолётчиков и экипажа корабля



В заливе Петра Великого корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» провёл совместную тренировку с экипажем вертолёта Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ). В ходе тренировки вертолётчики отработали задачи по перебазированию корабельного вертолёта с военного аэродрома в Приморском крае на борт корвета.



- Экипажем вертолёта Ка-27ПС успешно выполнены нормативы по посадке и взлёту с палубы корабля. В ходе учебно-тренировочных полётов было совершено более 10 взлётов и посадок на вертолётную палубу корвета как на ходу, так и в дрейфе. Помимо взлётов и посадок, вертолётчики отработали задачи во взаимодействии с экипажем корвета по проверке его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией, - сообщили в пресс-служба Восточного военного округа.



На завершающем этапе совместной тренировки с экипажем вертолёта Ка-27ПС расчёты ПВО корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» отработали задачи по отражению средств воздушного нападения противника с условным применением зенитного ракетного вооружения.

