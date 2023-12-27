Прошла совместная тренировка вертолётчиков и экипажа корабля
В заливе Петра Великого корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» провёл совместную тренировку с экипажем вертолёта Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ). В ходе тренировки вертолётчики отработали задачи по перебазированию корабельного вертолёта с военного аэродрома в Приморском крае на борт корвета.
- Экипажем вертолёта Ка-27ПС успешно выполнены нормативы по посадке и взлёту с палубы корабля. В ходе учебно-тренировочных полётов было совершено более 10 взлётов и посадок на вертолётную палубу корвета как на ходу, так и в дрейфе. Помимо взлётов и посадок, вертолётчики отработали задачи во взаимодействии с экипажем корвета по проверке его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией, - сообщили в пресс-служба Восточного военного округа.
На завершающем этапе совместной тренировки с экипажем вертолёта Ка-27ПС расчёты ПВО корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» отработали задачи по отражению средств воздушного нападения противника с условным применением зенитного ракетного вооружения.
На корвете «Алдар Цыденжапов» отразили «воздушное нападение»
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