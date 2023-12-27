В Улан-Удэ усиленно песочат улицы





Оставить заявку на подсыпку улиц и уборку снега можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по телефонам 8 (3012) 379-646 и 380-838.



В последние дни в столице Бурятии усилили подсыпку улиц. Водители пескоразбрасывающих машин обрабатывают опасные участки круглосуточно. С утра 27 декабря к работам подключилась и другая спецтехника. Возможно, задействуют ещё больше специалистов – всё зависит от ситуации на дорогах, рассказали в комбинате по благоустройству.Пескоразбрасыватели уже проехались по улицам Бабушкина, Трубачеева, Жердева, Калашникова, Мокрова, Ключевская, Гагарина, Борсоева, развязке на Ербанова и микрорайону Дивизионный.