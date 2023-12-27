В пригородном селе Бурятии люди рискуют жизнью на дороге

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они вынуждены ходить по проезжей части из-за засыпанных снегом тротуаров



Жители тарбагатайского села Большой Куналей поинтересовались, будут ли там чистить тротуары. Пешеходных дорожек совсем не видно из-за снега. «Люди ходят по проезжей части, дети идут в школу прямо по дороге. Для чего тогда эти тротуары сделали?», – поинтересовались сельчане в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».



Судя по всему, ждать придётся ещё минимум неделю. Руководитель МАУ «Дорожно-эксплуатационное управление» Тарбагатайского района Наталья Соболева сообщила, что работы по расчистке дороги и тротуаров запланированы на начало января. «Ориентировочно – с 5-го числа», – подчеркнула она.



