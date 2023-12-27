В Улан-Удэ отключат отопление в поликлинике и суде

Тепла не будет в течение 4 часов



Сегодня, 27 декабря, в Октябрьском районе Улан-Удэ запланированы работы по устранению свища на тепловых сетях.



Как сообщили в районной администрации, с 10:00 до 14:00 не будет отопления и горячей воды по адресам:

- поликлиника №2, ул. Загородная 56;

- Октябрьский районный суд, ул. Геологическая, 9а;

- ООО «Инкон», ул. Геологическая, 11а.

