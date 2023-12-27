27 декабря

26 декабря

Популярное

В Улан-Удэ отключат отопление в поликлинике и суде

В Улан-Удэ отключат отопление в поликлинике и суде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тепла не будет в течение 4 часов

Сегодня, 27 декабря, в Октябрьском районе Улан-Удэ запланированы работы по устранению свища на тепловых сетях.

Как сообщили в районной администрации, с 10:00 до 14:00 не будет отопления и горячей воды по адресам:
- поликлиника №2, ул. Загородная 56;
- Октябрьский районный суд, ул. Геологическая, 9а;
- ООО «Инкон», ул. Геологическая, 11а.
Октябрьский район Улан-Удэ отключение горячей воды отключение отопления

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

СПИД Центр Бурятии протестировал на ВИЧ известные организации Бурятии
СПИД Центр Бурятии протестировал на ВИЧ известные организации Бурятии
Общество, 27.12.2023
500 жителей Бурятии прошли экспресс-тестирование на ВИЧ за 2 недели в рамках 1 декабря – Всемирного дня борьбы со СПИД
Селу в Бурятии продолжают угрожать наледные воды
Селу в Бурятии продолжают угрожать наледные воды
Общество, 27.12.2023
Вдоль реки в Кудара-Сомоне отсыпали уже 80 тонн грунта
Мечта девочки побывать на Байкале исполнится в будущем году
Мечта девочки побывать на Байкале исполнится в будущем году
Общество, 27.12.2023
Шарик с её желанием вытянул Владимир Путин 
В Бурятии теннисисты соревновались за призы Загустайского дацана
В Бурятии теннисисты соревновались за призы Загустайского дацана
Общество, 27.12.2023
На турнире успешно выступили спортсмены из Монголии
В районе Бурятии проходит благотворительная «Ёлка желаний»
В районе Бурятии проходит благотворительная «Ёлка желаний»
Общество, 27.12.2023
Желающие могут подарить «новогоднее чудо» детям
В Бурятии тёплая погода
В Бурятии тёплая погода
Общество, 27.12.2023
Местами всего -1 градус 
В Улан-Удэ начнут принимать заявления в лагеря на 2024 год
В Улан-Удэ начнут принимать заявления в лагеря на 2024 год
Общество, 26.12.2023
Заявления можно подать через портал Госуслуг
В Забайкалье учёные разрабатывают новые материалы для приборостроения
В Забайкалье учёные разрабатывают новые материалы для приборостроения
Общество, 26.12.2023
В качестве основы термоэлектрического материала предлагается использовать пирит
В Бурятии театр помог соццентру организовать свой хор
В Бурятии театр помог соццентру организовать свой хор
Общество, 26.12.2023
Дети исполнили первые композиции в рамках новогоднего концерта
В Бурятии учёным выделили субсидии на научные исследования
В Бурятии учёным выделили субсидии на научные исследования
Общество, 26.12.2023
В республике объявили победителей грантового конкурса научных проектов
В Забайкалье выбрали лучших изготовителей унтов
В Забайкалье выбрали лучших изготовителей унтов
Общество, 26.12.2023
Среди них есть представители Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^