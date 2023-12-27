Тепла не будет в течение 4 часов
Сегодня, 27 декабря, в Октябрьском районе Улан-Удэ запланированы работы по устранению свища на тепловых сетях.
Как сообщили в районной администрации, с 10:00 до 14:00 не будет отопления и горячей воды по адресам:
- поликлиника №2, ул. Загородная 56;
- Октябрьский районный суд, ул. Геологическая, 9а;
- ООО «Инкон», ул. Геологическая, 11а.
В Улан-Удэ отключат отопление в поликлинике и суде
Общество, Фото:
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