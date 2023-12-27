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На севере Бурятии отказались от новогоднего салюта

На севере Бурятии отказались от новогоднего салюта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местных жителей следом за улан-удэнцами оставили без праздничных залпов

В Северобайкальске решили не устраивать новогодний салют. Об этом сообщил мэр города Олег Котов, отвечая на вопросы местных жителей. Люди поинтересовались в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», прогремят ли праздничные залпы в новогоднюю ночь. А некоторые сами предложили отказаться от них и направить сэкономленные средства в помощь участникам СВО.

Фейерверка в этот раз – впрочем, как и в прошлый – не будет и в Улан-Удэ.  «Сами понимаете, в каких условиях живёт сейчас наша страна», – пояснил ранее на брифинге в мэрии консультант комитета по культуре городской администрации Андрей Имедеев. Зато в пятницу, 29 декабря, в центре бурятской столицы состоится открытие главной новогодней ёлки (возрастное ограничение – 0+). Оно начнётся в 17:00.

В программе – прологовая композиция «Утро в зимнем лесу», выступления творческих коллективов и ансамблей и вокально-хореографические композиции. За полчаса до этого стартует анимационная программа. «Разбавит» представление официальная часть. С наступающим праздником улан-удэнцев поздравят первые лица города и республики. 
Новый год праздник салют

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