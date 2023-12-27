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«Отравляющее вещество»: В Бурятии сельчан насторожила странная вода

«Отравляющее вещество»: В Бурятии сельчан насторожила странная вода
Общество,  Фото:pixabay.com
Люди заявили, что она сильно пахнет хлором

Жители кабанского посёлка Каменск пожаловались на сильный запах хлора от воды из-под крана. «Это сильное отравляющее вещество. Хотелось бы узнать, как и кто допускает подобное? Кто-то контролирует безопасность питьевой воды?», – поинтересовались сельчане в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Директор МУП «ЖКХ Каменское» Дмитрий Чивелёв пояснил, что воду хлорируют согласно инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений при централизованном и местном водоснабжении. Для этого используется «рабочая доза», которая «обеспечивает надлежащий бактерицидный эффект».

- Перед подачей в сеть производится контроль через каждые 30 минут, – подчеркнул Дмитрий Чивелёв. – Превышение дозы хлора при этом не допускается. Дополнительно для обеззараживания используется ультрафиолетовое облучение.

Тем, у кого есть претензии к качеству воды, посоветовали обратиться напрямую в МУП. Специалисты проведут адресную лабораторную проверку по определению остаточного хлора.
вода жалобы хлорирование воды

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