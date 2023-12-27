Местами всего -1 градус
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 декабря по республике переменная облачность. По Прибайкалью и центру местами небольшой снег, по остальной территории - без осадков.
Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -8,-13, местами -18,-23, по Прибайкалью и южной половине -1,-6.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер переменный 2-7 м/с. Днём тепло, всего -8,-10 градусов.
В Бурятии тёплая погода
Общество, Фото:
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