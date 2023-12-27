В Бурятии тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами всего -1 градус



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 декабря по республике переменная облачность. По Прибайкалью и центру местами небольшой снег, по остальной территории - без осадков.



Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -8,-13, местами -18,-23, по Прибайкалью и южной половине -1,-6.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер переменный 2-7 м/с. Днём тепло, всего -8,-10 градусов.



