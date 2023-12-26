В Бурятии злостную алиментщицу приговорили к исправительным работам

Она не хотела помогать собственному ребёнку



Недавно перед судом предстала жительница Баргузинского района, против которой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Ранее её обязали перечислять алименты на своего несовершеннолетнего ребёнка, однако женщина этого не делала. Он долго уклонялась от своей обязанности и не работала официально.



В итоге горе-мать приговорили к обязательным работам. Сельчанка не стала обжаловать это решение. Оно уже вступило в законную силу.



