В Бурятии закроют пункт пропуска на границе с Монголией

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он не будет работать один день



На этой неделе в Бурятии приостановят работу пункта пропуска «Ханх-Монды» в Тункинском районе, на границе с Монголией. Его закроют для людей и транспортных средств в пятницу, 29 декабря.



Это связано с празднованием Дня независимости Монголии, рассказали представители ФГКУ «Росгранстрой». В ведомстве попросили учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-монгольской государственной границы.

