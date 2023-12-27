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В районе Бурятии проходит благотворительная «Ёлка желаний»

В районе Бурятии проходит благотворительная «Ёлка желаний»
Общество,  Фото:pixabay.com
Желающие могут подарить «новогоднее чудо» детям

В Закаменском районе Бурятии объявлена благотворительная акция «Ёлка желаний». Мероприятие проводится для детей, проживающих в Закаменском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, а также для детей военнослужащих, находящихся на СВО.

- «Ёлка желаний 2023» – это возможность стать частью большого и доброго дела, подарив новогоднее чудо детям, которые оказались в трудной ситуации и детям чьи папы сейчас защищают нашу Родину. Исполнителем может стать любой человек, как частное лицо, так и представители государственных учреждений и коммерческих организаций, - сообщает администрация Закаменского района.

Подарки принимаются по 29 декабря в районном ресурсном центре детей и молодёжи «Добродом» по адресу: г. Закаменск, ул. Титова 14а, 2 этаж.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Закаменский район благотворительная акция дети Новый год

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