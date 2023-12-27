За медали турнира соревнуются 6 команд
В Бурятии стартовал чемпионат республики по хоккею с мячом среди мужских команд сезона 2023/2024 годов. 23 декабря в селе Новая Брянь Заиграевского района прошли первые игры турнира. В чемпионате принимает участие 6 команд из муниципальных образований Бурятии.
23 декабря сборная команда Заиграевского района в упорной борьбе уступила сборной команде Кижингинского района со счётом 4:5. Хоринская хоккейная команда «Уда» играла с Закаменской командой «Металлург» и одержала победу со счетом 9:2. 24 декабря заиграевские хоккеисты сразились со сборной командой Хоринского района и смогли победить со счётом 3:2.
Как сообщили в администрации Заиграевского района следующие игры, состоятся 7 и 8 января в селе Новая Брянь.
Возрастное ограничение: 0+.
В селе Бурятии стартовал чемпионат республики по хоккею с мячом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За медали турнира соревнуются 6 команд
Желающие могут подарить «новогоднее чудо» детям
Местами всего -1 градус
Заявления можно подать через портал Госуслуг
В качестве основы термоэлектрического материала предлагается использовать пирит
За медали боролись 20 команд
Соревнования проводились в Онохое
Победители конкурса разделили призовой фонд размером в 320 тысяч рублей
Дети исполнили первые композиции в рамках новогоднего концерта
В республике объявили победителей грантового конкурса научных проектов
Среди них есть представители Бурятии
Третье место у спортсменов из Забайкалья
Она не хотела помогать собственному ребёнку
Республиканский наркодиспансер выиграл номинацию «Медицинская и социальная реабилитация»
Сельчане заявили, что уже с трудом поднимаются по лестницам