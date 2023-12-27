В селе Бурятии стартовал чемпионат республики по хоккею с мячом

Общество, Фото: администрация Заиграевского района

За медали турнира соревнуются 6 команд



В Бурятии стартовал чемпионат республики по хоккею с мячом среди мужских команд сезона 2023/2024 годов. 23 декабря в селе Новая Брянь Заиграевского района прошли первые игры турнира. В чемпионате принимает участие 6 команд из муниципальных образований Бурятии.



23 декабря сборная команда Заиграевского района в упорной борьбе уступила сборной команде Кижингинского района со счётом 4:5. Хоринская хоккейная команда «Уда» играла с Закаменской командой «Металлург» и одержала победу со счетом 9:2. 24 декабря заиграевские хоккеисты сразились со сборной командой Хоринского района и смогли победить со счётом 3:2.



Как сообщили в администрации Заиграевского района следующие игры, состоятся 7 и 8 января в селе Новая Брянь.



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