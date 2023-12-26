Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии высказалась о «голой» вечеринке у Ивлеевой



Бывший депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева, которая минувшей осенью Бывший депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева, которая минувшей осенью уехала жить и работать в Запорожскую область, высказалась по поводу так называемой «голой» вечеринки у известной телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти на это закрытое мероприятие для взрослых в чём мать родила ну или немного одетыми.



Тусовка состоялась в одном из столичных клубов. Смельчаков там собралось немало – и звёзды российской эстрады, и стилисты, и блогеры. А развлекала всех певица Анна Асти.



Сама Ивлеева, как сообщают федеральные СМИ, явилась на вечеринку в чёрном кружевном нижнем белье и прозрачном мини-платье. Журналист Ксения Собчак, которая тоже отметилась в клубе, сделала выбор в пользу прозрачного длинного наряда. А один рэп-исполнитель и вовсе пришёл полностью обнажённым, надев только белый носок на самое интимное место.



В итоге получился грандиозный скандал на всю страну. Неравнодушные граждане на чём свет стоит клянут участников «вакханалии», требуют лишить некоторых из них званий, запретить появляться на телевидении и призывают рекламодателей разорвать многомиллионные контракты, пишет «Комсомольская правда».



Один из подписчиков Оксаны Бухольцевой поинтересовался, как она относится к Ивлеевой и, в частности, к её вечеринке. На это бывшая народная избранница ответила: «Никак». Тогда у нашей землячки спросили, что она думает по поводу Собчак – мол, Ксения умная, а тоже «была там»



- Я не знаю, где была Собчак. У меня нет времени и возможности смотреть про это. А Собчак умная. Да, эпатировать любит, но мозги на месте. Можете закидать меня тапками, но мне абсолютно всё равно, где тусят наши знаменитости. Я была тут, – написала Бухольцева на своей странице во «ВКонтакте», имея в виду под «тут» Запорожье.

