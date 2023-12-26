В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями

Их вручил глава республики Алексей Цыденов
25 представителей Бурятии удостоены государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи. Церемония награждения прошла вчера, 25 декабря, в национальной библиотеке республики.
- У нас молодая республика. Вы проявляете себя во всех сферах нашей жизни: социальной, общественной, технической, научно-исследовательской, творческой, спортивной. И везде вы впереди. Вы делаете будущее нашей республики и страны. И оно в ваших надёжных руках, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Лауреаты получили не только признание, но и стали первыми обладателями увеличенной премии в размере 30 000 рублей.
Лауреатами в номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» стали:
- Диана Мануева, студентка II курса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;
- Никита Суханов, самозанятый, ведущий деятельность в сфере режиссуры и продюсерства;
- Виктория Фельдман, студентка III курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Алтана Асхаева, студентка IV курса Восточно-Сибирского государственного института культуры»;
- Никита Машанов, студент II курса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления».
В номинации «Научно-техническое творчество и учебно¬исследовательская деятельность»:
- Аяна С., ученица 9 класса гимназии №33 Улан-Удэ»;
- Любовь Токтохоева, студентка IV курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Анна Дамбинова, студентка Восточно-Сибирского государственного института культуры»;
- Захар Матвеев, аспирант II курса Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук;
- Татьяна Спиридонова, научный сотрудник Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук.
В номинации «Профессиональное мастерство»:
- Ксения Хохрякова, педагог дополнительного образования Детской школы искусств №6 Улан-Удэ;
- Дарима Воронина, преподаватель Курумканской детской школы искусств;
- Ринчима Зундуева, преподаватель специальных дисциплин Бурятского республиканского педагогического колледжа»;
- Наталья Цыремпилова, преподаватель Байкальского колледжа туризма и сервиса»;
- Ирина Спирякова, педагог дополнительного образования ресурсного эколого-биологического центра Республики Бурятия».
В номинации «Художественное творчество»:
- Максим З., студент колледжа искусств имени Петра Чайковского;
- Анна Ломака, педагог дополнительного образования Заиграевского центра детско-юношеского творчества и Заиграевской детской школы искусств;
- Аяна Б., ученица Бурятской республиканской цирковой школы;
- Антон Брындин, студент Восточно-Сибирского государственного института культуры;
- Чингис Лыгденов, учитель Ехэ-Цакирской средней общеобразовательной школы.
В номинации «Любительский спорт»:
- Рамазан А., ученик 9 класса Бичурской средней общеобразовательной школы №2;
- Руслан А., ученик 10 класса Бичурской средней общеобразовательной школы №2;
- Баир Бадмаев, студент I курса магистратуры Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Дарья К., ученица 10 класса Селенгинской средней общеобразовательной школы;
- Очир Ц., ученик 10 класса Ульдургинской средней общеобразовательной школы.
- Отметим, в этом году на конкурс по поддержке талантливой молодёжи было подано 97 заявок, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Бурятии талантливую молодёжь наградили госпремиями
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