Соревнования проводились в Онохое
В Заиграевском районе Бурятии состоялся республиканский турнир по лёгкой атлетике на призы заслуженного тренера РБ Валерия Бражника. В соревнованиях в Онохое приняли участие около 80 спортсменов.
- Валерий Иванович – самый титулованный тренер Республики Бурятия, а также Онохойской спортивной школы: заслуженный работник физической культуры и спорта РБ, доцент кафедры спортивных дисциплин, отличник физической культуры и спорта России, заслуженный тренер РБ, награждён знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта России», подготовил плеяду МС, КМС, перворазрядников по лёгкой атлетике, - сообщает администрация Заиграевского района.
По итогам турнира призёрами стали:
Мальчики 2011 г.р. и младше
Первое место – Артём А.
Второе место – Алексей Л.
Третье место – Андрей Г.
Юноши 2009-2010 гг.р.
Первое место – Никита Б.
Второе место – Ян О.
Третье место – Михаил Г.
Юноши 2007-2008 гг.р
Первое место – Андрей С.
Второе место – Руслан Б.
Третье место – Александр К.
Девочки 2011г.р и младше
Первое место – Мария А.
Второе место – Ксения К.
Третье место – Милана Г.
Девушки 2009-2010 гг.р.
Первое место – Дарья К.
Второе место – Арина З.
Третье место – Екатерина В.
Девушки 2007-2008 гг.р.
Первое место – Елена К.
Второе место – Мария К.
Третье место – Алёна П.
Победители и призёры награждены кубками, медалями и именными дипломами. Самым маленьким участникам вручены дипломы «За волю к Победе».
В районе Бурятии прошёл республиканский турнир по лёгкой атлетике
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