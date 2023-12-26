В районе Бурятии прошёл республиканский турнир по лёгкой атлетике

Общество, Фото: сообщает администрация Заиграевского района

Соревнования проводились в Онохое



В Заиграевском районе Бурятии состоялся республиканский турнир по лёгкой атлетике на призы заслуженного тренера РБ Валерия Бражника. В соревнованиях в Онохое приняли участие около 80 спортсменов.



- Валерий Иванович – самый титулованный тренер Республики Бурятия, а также Онохойской спортивной школы: заслуженный работник физической культуры и спорта РБ, доцент кафедры спортивных дисциплин, отличник физической культуры и спорта России, заслуженный тренер РБ, награждён знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта России», подготовил плеяду МС, КМС, перворазрядников по лёгкой атлетике, - сообщает администрация Заиграевского района.



По итогам турнира призёрами стали:



Мальчики 2011 г.р. и младше

Первое место – Артём А.

Второе место – Алексей Л.

Третье место – Андрей Г.



Юноши 2009-2010 гг.р.

Первое место – Никита Б.

Второе место – Ян О.

Третье место – Михаил Г.



Юноши 2007-2008 гг.р

Первое место – Андрей С.

Второе место – Руслан Б.

Третье место – Александр К.



Девочки 2011г.р и младше

Первое место – Мария А.

Второе место – Ксения К.

Третье место – Милана Г.



Девушки 2009-2010 гг.р.

Первое место – Дарья К.

Второе место – Арина З.

Третье место – Екатерина В.



Девушки 2007-2008 гг.р.

Первое место – Елена К.

Второе место – Мария К.

Третье место – Алёна П.



Победители и призёры награждены кубками, медалями и именными дипломами. Самым маленьким участникам вручены дипломы «За волю к Победе».



