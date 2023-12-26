В Улан-Удэ придумали, как решить проблему с опаздывающими трамваями



Транспортный коллапс на Элеваторе в Улан-Удэ уже давно не редкость. Очередной такой Транспортный коллапс на Элеваторе в Улан-Удэ уже давно не редкость. Очередной такой произошёл на минувшей неделе, 19 декабря. Изначально из-за автомобильных пробок на улице Гагарина трамваи, курсирующие по маршрутам № 1 и 2, шли с опозданием на 10-15 минут, а после время их ожидания увеличилось до 15-20.



Дело было в час пик, когда люди возвращаются домой с работы. В ожидании транспорта улан-удэнцы мёрзли на остановках, а морозы в те дни стояли сильные.



Ситуация повторилась в пятницу, 23-го. Жители бурятской столицы поинтересовались в официальном telegram-канале МУП «Управление трамвая», «когда это закончится».



- Все мы знаем и понимаем, из-за чего это. Из-за того, что рельсы на Гагарина совмещены с проезжей частью и автомобилисты не пропускают трамваи на уровне инстинкта. Маршрутчики делают так намеренно, – высказался один из подписчиков.



В администрации Улан-Удэ сообщили, что в 2024 году на вышеупомянутом участке запланировали «уширение проезжей части» по направлению к проспекту 50-летия Октября. Пользователи уточнили, что это даст.



- Уширение проезжей части до двух полос на Гагарина позволит убрать автомобили с трамвайных путей, – пояснили в мэрии.







Кстати, местные урбанисты ещё год назад предлагали сделать там отдельную полосу для общественного транспорта и автомобилей экстренных служб.

- Тут всего 300 метров затора, а трамваи и автобусы в часы пик отклоняются от расписания и задерживаются на 5-15 минут, – заявили тогда эксперты. – На Гагарина проходят два самых популярных трамвайных маршрута – № 1 и 2, которые обслуживают крупные районы – Шишковку, проспект Автомобилистов и 40-е кварталы.Пассажиры, которые ждут опаздывающие трамваи, спешат скорее сесть туда, и вагоны оказываются переполнены. Зато следующие за ними – практически пустые. По подсчётам, утром и в обед трамваи идут через Гагарина в сторону проспекта 50-летия Октября 5-7 минут, а по вечерам – уже 8-12, если нет серьёзных пробок.